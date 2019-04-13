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Без нокаута але впевнено. Попередній бій Ломаченка

Сьогодні 04:00 289 0
Без нокаута але впевнено. Попередній бій Ломаченка

Українець Василь Ломаченко в попередньому своєму бою впевнено переміг пуерторіканця Хосе Педрасу та об'єднав пояси WBA і WBO у легкій вазі.

Василь домінував на рингу протягом усього поєдинку і зняв всі питання в одинадцятому раунді, відправивши суперника в два нокдауни. У заключній трихвилинці Педраса банально уникав боротьби, щоб не опинитися в нокауті.

Судді одноголосно віддали перемогу українському чемпіону. 119:107, 117:109 і 117:109 на користь Ломаченка.

Нагадаємо, сьогодні Василь Ломаченко проведе обов'язковий захист титулів у бою проти Ентоні Кролли.

Бій відбудеться в Лос-Анджелесі (США) на знаменитій арені Staples Center.

Орієнтовний початок поєдинку не раніше 5:50 за київським часом.

Джерело - Чемпіон.

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