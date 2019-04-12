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Ломаченко - Кролла: анонс і прогноз на бій

Сьогодні 16:00 7205 0
Ломаченко - Кролла: анонс і прогноз на бій

Рано вранці в суботу в Лос-Анджелесі українець Василь Ломаченко захищатиме свої пояси WBA Super і WBO в легкій вазі від посягань британця Ентоні Кролли. 

13 квітня, 6:00

Лос-Анджелес, Staples Center

Захист чемпіонських титулів WBA Super і WBO в легкій вазі

Василь Ломаченко (Україна) – Ентоні Кролла (Велика Британія)

За боксерськими мірками Кролла досвідчений боксер, але на пенсію йому виходити очевидно, що ще рано. Наприклад, Ломаченку 31 рік і він тільки розпочав свій шлях у професіоналах. Кролла нестабільний боксер і не хапає зірок з неба. Він типовий британський забіяка, який живе від бою до бою.

Двобій з Ломаченком це шанс для Кролли не тільки здобути титули, але й заявити про себе, мовляв, рано мене списувати з рахунків. У будь-якому Кролла проведе ще мінімум один бій після поєдинку з українцем. Британець мріє виграти титул і захистити його в рідному Манчестері. З титулом, чи без, але Кролла стовідсотково ще вийде в ринг у Манчестері.

А Ломаченко готується до цього бою спокійно і без зайвих думок. Підозрювати Василя в можливості недооцінки суперника не можна, він говорив дуже багато приємних речей про суперника. Але його техніка та його рівень дозволяють йому готуватися до захисту титулу в штатному режимі, без накручування, набирання або зменшення ваги. Також варто згадати, що в бою з Лінаресом українець травмував плече. Через це він майже не використовував правий боковий у бою з Педрасою. Нині Ломаченко повністю здоровий і може показати весь свій арсенал.

  Актуально:  Ломаченко - Кролла: дивитися онлайн 13.04.2019 

Василь Ломаченко:

"Кролла — обов'язковий претендент. У мене не було вибору. Мені необхідно битися з ним, щоб зберегти титул за версією WBA, а вже потім рухатися до підкорення поставлених цілей. Люди цінують і поважають історію. Тому я і хочу стати частиною цієї історії. У мене два олімпійських золота. А тепер я хочу вписати своє ім'я також і в історію професійного боксу. Для цього мені потрібен хороший, зоряний, іменитий опонент. Я чекаю, коли такий з'явиться".

Ентоні Кролла:

"Побити Ломаченка — це апсет на всі часи. Він дуже сильний ментально, хлопець змушує суперників капітулювати. Знаю. Розумію, що потрібно буде впоратися з тим, що в бою буде здаватися, що "все пропало". Але я вийду на ринг не захоплюватися ним. Це моя робота".

Прогноз на бій:

Ентоні Кролла - не суперник рівня Ломаченка. Ну, тобто він може видати супербій і створити труднощі українцю. Але для цього потрібно, щоб одразу все пішло не так у Василя. Найбільш вірогідний сценарій поєдинку: розвідка в перших раундах, прискорення в середині і нокаут (можливо, технічний) Кролли в 7-9-му раундах.

Нагадаємо, за бій українець заробить в 10 разів більше за Кроллу.

Також,  британець важчий за українського чемпіона 

Джерело - Чемпіон.

#Ломаченко, #Кролла
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