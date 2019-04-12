Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко проведе обов'язковий захист титулів у бою проти Ентоні Кролли.
Бій відбудеться у ніч з 13 на 14 квітня в Лос-Анджелесі (США) на знаменитій арені Staples Center.
Орієнтовний початок поєдинку не раніше 5:50 за київским часом.
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В Україні пряму трансляцію чемпіонського бою Ломаченко - Кролла онлайн покаже телеканал Інтер в рамках проекту "Великий бокс на Інтері".
Початок трансляції о 5:50.
Нагадаємо, напередодні Василю Ломаченку вручили пояс суперчемпіона за версією WBO.
Також, Василь Ломаченко та Ентоні Кролла суперники провели дуель поглядів.
Джерело - Чемпіон.