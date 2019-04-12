Чемпіон світу з боксу в легкій вазі за версіями WBA та WBO Василь Ломаченко проведе обов'язковий захист титулів у бою проти Ентоні Кролли.

Бій відбудеться у ніч з 13 на 14 квітня в Лос-Анджелесі (США) на знаменитій арені Staples Center.

Орієнтовний початок поєдинку не раніше 5:50 за київским часом.

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В Україні пряму трансляцію чемпіонського бою Ломаченко - Кролла онлайн покаже телеканал Інтер в рамках проекту "Великий бокс на Інтері".

Початок трансляції о 5:50.

Нагадаємо, напередодні Василю Ломаченку вручили пояс суперчемпіона за версією WBO.

Також, Василь Ломаченко та Ентоні Кролла суперники провели дуель поглядів.

Джерело - Чемпіон.