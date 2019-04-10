Стали відомі ціни квитків на бій Усик - Такам

Сьогодні, 10 квітня стартував продаж квитків на поєдинок між українцем Олександром Усиком і Карлосом Такамом.
Про це повідомляє Ticket Master.
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Мінімальна ціна квитка становитиме 40 доларів, а максимальна - 250.
Нагадаємо, Усик підніметься з важкої в суперважку вагу. Його першим суперником у новій ваговій категорії стане француз камерунського походження Карлос Такам. Поєдинок відбудеться 25 травня в Чикаго.
Сам Олександр заявив, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
Джерело - Чемпіон.