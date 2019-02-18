Редкач: Пакьяо завжди поважає своїх спаринг-партнерів

Український боксер першої напівсередньої ваги Іван Редкач (22-4-1, 17 КО) згадав свої спаринги з чемпіоном світу WBA Regular в напівсередній вазі Менні Пакьяо (61-7-2, 39 КО).

Про це йдеться в його інтерв'ю xsport.ua.

"Менні Пакьяо? Це легенда. Він дуже крутий чоловік, заряджає енергією, коли поруч з ним знаходишся. Він відкритий, чистий, немає ніякої зіркової хвороби. З того, що сподобалося: він завжди поважає своїх спаринг-партнерів, людей, які його оточують. Закінчилася тренування, він у всіх питає: "Як ся маєш? Як справи? Ходімо поїмо все разом ". Це велика боксерська сім'я ", - сказал Редкач.