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Редкач: Пакьяо завжди поважає своїх спаринг-партнерів

Сьогодні 06:00 529 0
Редкач: Пакьяо завжди поважає своїх спаринг-партнерів

Український боксер першої напівсередньої ваги Іван Редкач (22-4-1, 17 КО) згадав свої спаринги з чемпіоном світу WBA Regular в напівсередній вазі Менні Пакьяо (61-7-2, 39 КО).

Про це йдеться в його інтерв'ю xsport.ua.

"Менні Пакьяо? Це легенда. Він дуже крутий чоловік, заряджає енергією, коли поруч з ним знаходишся. Він відкритий, чистий, немає ніякої зіркової хвороби. З того, що сподобалося: він завжди поважає своїх спаринг-партнерів, людей, які його оточують. Закінчилася тренування, він у всіх питає: "Як ся маєш? Як справи? Ходімо поїмо все разом ". Це велика боксерська сім'я ", - сказал Редкач.

Нагадаємо, Українець Редкач нокаутував 37-річного американця в першому раунді.

Раніше повідомлялося, Український боксер здобув перемогу після двох поспіль поразок.

Джерело - xsport.ua.

#Редкач, #бокс, #Професійний бокс, #напівсередня вага
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