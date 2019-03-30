Дивитися онлайн Олександр Гвоздик - Дуду Нгумбу. Початок трансляції - о 4:50 в ніч на неділю.

Онлайн-трансляція бою Олександр Гвоздик - Дуду Нгумбу. Пряма трансляція поєдинку Гвоздик - Нгумбу на телеканалі Інтер, прямо за цим посиланням.

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Трансляція бою Гвоздик - Нгумбу дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням.

У першому бою 2019 року Олександра Гвоздик проведе перший захист титулу чемпіона за версією WBC в першій важкій вазі. Суперником українця буде француз Дуду Нгумбу.

У суперника Гвоздика куди більше досвіду в боксі і значно серйозніше статистика боїв - 38: 8. Але серйозними досягненнями похвалитися 37-річний боксер не може. І букмекери в нього не вірять - і вважають українця абсолютним фаворитом зустрічі.

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Втім, цей бій не дуже цікавий широкій публіці. Навіть ті ж букмекери не стали викладати детальний розпис поєдинку.

Бій Олександр Гвоздик - Дуду Нгумбу відбудеться в ніч на неділю. Початок не раніше 4:50 за київським часом. Пряма трансляція - на телеканалі Інтер.

Нагадаємо, що раніше Олександр Гвоздик нокаутував Адоніса Стівенсона та здобув титул чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Джерело - Чемпіон.