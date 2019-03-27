20 квітня в рамках боксерського шоу компанії братів Кличків K2 Promotions Ukraine Дмитро Митрофанов (4-0-1, 2 КО) проведе шостий бій на професійному ринзі.

Суперником Дмитра у восьмираундовому поєдинку буде представник Іспанії Хорхе Вальєхо (7-5-0, 3 КО) на прізвисько "акула".

Попередній бій Митрофанов провів у лютому цього року проти Джеффрі Росалеса. Судді одноголосно віддали перемогу Дмитру.

Хорхе Вальєхо 32 роки. В його активі 12 боїв, 7 перемог, 3 з яких нокутом. У грудні минулого року Вальєхо переміг співвітчизника Майкла Мора одноголосним рішенням суддів. Це буде другий бій Хорхе за межами Іспанії.

Нагадаємо, головною подією вечора стане поєдинок Дениса Берінчика з Ніхіто Аракава, на кону якого титул Інтернаціонального чемпіона за версією WBO у легкій вазі, що належить Денису.

Джерело - Чемпіон.