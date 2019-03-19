Гарсія уникає бою з Ломаченком

Американський боксер Майкі Гарсія наврядчи повернеться у вагову категорію Василя Ломаченка заради бою з українцем.

Про це повідомляє boxingscene.

Боксер Майкі Гарсія пішов з ваги 135 фунтів, в якій знаходиться українець Василь Ломаченко, і піднявся до 147 фунтів, де програв у поєдинку проти Еролла Спенса.

Можливо, Гарсія спробує повернутися в свій колишню вагу, але його брат і тренер Роберт Гарсія сумнівається, що це реально.

"У Майкі є кілька варіантів. Напевно, найкращий - опуститися в 140 фунтів. Втім, є варіанти і в 147 фунтах. Спенс не єдиний, хоч і найкращий боксер тут", - сказав Роберт.

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"Що стосується 135 фунтів, то повернутися туди досить складно. Майки перебудував себе, набрав м'язову вагу на 147 фунтів і нормально повернутися назад важко. Рішення ще не прийнято, але, мабуть, 140 фунтів - ідеальний варіант ", - підсумував Гарсія.

Нагадаємо, Гірн розповів про ймовірний бій Усика і Лебедва. Натомість Ломаченко уникає бою з Гарсією.

Джерело - sport.ua.