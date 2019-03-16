Не пропустіть бій за титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі Гарсія - Спенс. Поєдинок відбудеться 16.03.2019.

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Трансляція бою Гарсія - Спенс дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням.

Поєдинок Гарсія - Спенс: пряма онлайн трансляція відбудеться на телеканалі Інтер.

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Розпочнеться бій не раніше ніж о 5:00 за київським часом.

Нагадаємо, Гарсія виграв у Спенса дуель поглядів.

Джерело - Чемпіон.