Не пропустіть бій за титул чемпіона світу WBC у напівсередній вазі Гарсія - Спенс. Поєдинок відбудеться 16.03.2019.
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Трансляція бою Гарсія - Спенс дивитися онлайн можна прямо за цим посиланням.
Поєдинок Гарсія - Спенс: пряма онлайн трансляція відбудеться на телеканалі Інтер.
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Розпочнеться бій не раніше ніж о 5:00 за київським часом.
Нагадаємо, Гарсія виграв у Спенса дуель поглядів.
Джерело - Чемпіон.