Девіс спровокував бійку в торговому центрі

У чемпіона світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі Джервонти Девіса можуть виникнути проблеми з законом.
Про це повідомляє Трібуна.
17 лютого в одному з торгових центрів Вірджинії Девіс спровокував конфлікт з відвідувачем.
Після приїзду поліції Девіс вступив в конфлікт вже з правоохоронцями.
За неофіційною інформацією, боксер застосував під час бійки фізичну силу.
Джервонта не був затриманий. Поліція почала розслідування події.
Нагадаємо, Девіс нокаутував Руїса в першому раунді і захистив титул WBA.
Також, американець хоче знищити Ломаченка.
Джерело - Трібуна.