Девіс спровокував бійку в торговому центрі

У чемпіона світу за версією WBA в другій напівлегкій вазі Джервонти Девіса можуть виникнути проблеми з законом.

Про це повідомляє Трібуна.

17 лютого в одному з торгових центрів Вірджинії Девіс спровокував конфлікт з відвідувачем.

Після приїзду поліції Девіс вступив в конфлікт вже з правоохоронцями.

За неофіційною інформацією, боксер застосував під час бійки фізичну силу.

Джервонта не був затриманий. Поліція почала розслідування події.

Нагадаємо, Девіс нокаутував Руїса в першому раунді і захистив титул WBA.

Також, американець хоче знищити Ломаченка.

Джерело - Трібуна.