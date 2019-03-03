Міллер планує нокаутувати Джошуа

Бій з Джошуа буде завершено достроково.

Про це американський боксер Джаррелл Міллер поділився у своєму інтерв'ю.

Він зустрінеться у поєдинку проти чинного чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа.

"Існує багато різних варіантів. Не хочу давати прогнози, але я збираюся нокаутувати Джошуа в 7-му раунді. Я бачив, як його руки опускаються вниз, а тіло обрушується на землю. Не можу сказати, який це буде удар. Напевно, правий оверхенд і лівий гак по корпусу. Це ключовий поєдинок в моєму житті, який виведе мене на новий рівень", - сказав Міллер.