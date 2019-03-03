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Руденко програв поєдинок за титул EBU

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Руденко програв поєдинок за титул EBU

35-річний український суперважковаговик Андрій Руденко програв у поєдинку за пояс чемпіона Європи за версією EBU.

Українець не впорався з представником Німеччини Агітом Кабаєлом, для якого цей захист титулу став вже третім.

Бій почався досить жваво. Руденко викидав чимало ударів, але відсоток влучень залишав бажати кращого. У шостому раунді німець завдав кілька ударів в голову українцю, після чого пробив по печінці. Руденко опустився на коліно. Рефері оголосив нокдаун, а український супертяж ледь не відмовився від продовження бою.

У решті раундів українець працював другим номером. Як підсумок - перемога німця в 12-му раунді одностайним рішенням суддів - 116:111, 117:110 і 119:108.

Нагадаємо, Джонс захистив титул чемпіона UFC. А Беленюк хоче перейти в ММА.

Джерело - Чемпіон.

#Руденко, #бокс, #EBU
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