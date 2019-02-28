Гірн: Американські уболівальники полюблять Джошуа

Чемпіона світу WBA Super, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа сподобається амереканським уболівальникам.

Про це заявив промоутер британця Едді Гірн.

"На щастя, ми змогли розвинути ринок у Великій Британії до такого рівня, коли у боксера з'явився вибір. Якби у Джошуа такого вибору не було, він би вже давно боксував у США, але він залишився в Англії заради двох боїв, в яких він об'єднав титули.

Всі думають, що побитися в США це щось неймовірне. Так, це важливо, але не настільки. Як я і говорив, можливість випала нам трохи раніше, ніж ми очікували. Тепер бій наближається, він уже анонсований. Американські уболівальники полюблять Ентоні Джошуа", - розповідає Гірн.