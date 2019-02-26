Белью: Вайлдер - найгірший чемпіон в історії

Британець Ентоні Джошуа найкращий супертяж, а амереканець Деонтей Вайлдер найгірший чемпіон в історії хевівейта.
Про це заявив британець Тоні Белью.
"Ентоні Джошуа кращий в суперважкій вазі. Він усіх перевершує, як фізично, так і атлетично, а також Ентоні швидкий і вибуховий, він ідеальний зразок для наслідування. Подивіться, звідки він прийшов і де знаходиться зараз, це неймовірно.
Стосовно Вайлдера, то він найменш технічний і обдарований серед лідерів дивізіону. Він гірший чемпіон у суперважкій вазі за весь час, особливо в технічному плані. Ця людина не може викидати правильні комбінації, коли він завдає удар правою рукою, то його видно ще на початку руху", - сказав Белью.
Нагадаємо, суперник Ломаченка показав чудову форму перед боєм. Також, Ентоні Джошуа похвалив українця Василя Ломаченка.
Джерело - Fightnews.