Сондерс згоден провести реванш проти Юбенка

Колишній чемпіон світу в середній вазі Біллі Джо Сондерс (27-0, 13 КО) заявив, що хоче провести бій проти новоспеченого чемпіона світу за версією IBO в другій середній дивізіоні Кріса Юбенк-молодшого (28-2, 21 КО).

"Я б хотів пограти в бокс з Юбенк-молодшим", - заявив боксер.

Відзначимо, що у Сондерса відібрали пояс WBO в середній вазі через позитивну допінг проби. Однак уже 13 квітня британець проведе поєдинок за цей же титул, але вже в суперсередній дивізіоні.

Крім цього, Сондерс і Юбенк вже зустрічалися один з одним в кінці 2014 року, і тоді роздільним рішенням суддів перемога дісталася Сондерсу.

Нагадаємо, Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса.

Також, Ломаченко допомагає Гвоздику готуватися до бою.

Джерело - Чемпіон.