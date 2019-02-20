Пак'яо просить сина зав'язати з боксом

Легендарний боксер Менні Пак'яо просить свого сина Еммануеля зав'язати з боксом і вибрати якийсь інший вид діяльності.

Про це заявляє сам філіппінець.

Нещодавно стало відомо, що 18-річний син екс-чемпіона світу провів показовий 2-х раундовий поєдинок, який у підсумку закінчився нічийним результатом. За словами Менні, він не раз вів з Еммануелем розмову на тему вибору професії, але той твердо вирішив займатися саме боксом.

"Мені боляче, що він займається боксом, адже я знаю, як це важко. Я говорив йому: Твій батько займався боксом через бідність. У тебе ж немає такої необхідності. Але він мені відповідає: Тату, як і у тебе, бокс - моя пристрасть. Його мати кілька разів плакала, благаючи, щоб він не займався боксом. Але він дійсно цього хоче ", - сказав Пак'яо-старший.

Варто відзначити, що Еммануель займається разом зі своїм батьком в тренувальному залі відомого американського тренера Фредді Роача.

Нагадаємо, чемпіон світу хоче битися з Пак'яо. Також, Пак'яо захистив титул WBA.

Джерело - Daily Mai.