Усик проведе наступний бій 18 травня. Серед претендентів два росіянина

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) наступний бій проведе 18 травня в США.

Про це повідомив промоутер боксера Едді Гірн дл boxing social.

"Наступний бій Олександр проведе 18 травня в США. Ми шукаємо йому суперника. Одним з них може стати Алєксандр Повєткін. Не так багато охочих виходити в ринг проти українця. Боксери не бажають програвати, чекають інших можливостей.

Усик також може провести поєдинок з Дєнісом Лєбєдєвим, але я сумніваюся. На даний момент ми плануємо провести поєдинок 18 травня в Чикаго або в Оксон-Хілл в MGM National Harbor", - сказав Гірн.