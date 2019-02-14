Нгумбу: Гвоздик - великий чемпіон і я відчуваю до нього величезну повагу

У Філадельфії 30 березня відбудеться вечір професійного боксу, головною подією якого стане титульна зустріч в напівважкій вазі. На рингу зустрінуться чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик і Дуду Нгумбу.

Французький боксер вважає Гвоздика великим боксером.

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"Це чудова можливість зустрітися з найкращим напівважковаговиком світу. Після 12 років і 46 боїв у професійному кар'єрі я отримав титульний шанс і битимуся відразу за найпрестижніший з поясів. Гвоздик - великий чемпіон і я відчуваю до нього величезну повагу. Він завоював титул у важкому бою зі Стівенсоном. Але я досвідченіший і хочу використати цю перевагу", - заявив Нгумбу