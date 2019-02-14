Нгумбу: Гвоздик - великий чемпіон і я відчуваю до нього величезну повагу

Мій профіль

Ліга Європи. Олімпіакос - Динамо: анонс і прогноз матчу

Сьогодні 08:00 1126
Світоліна — Мухова: онлайн-трансляція матчу в Досі
Сьогодні 09:06 73
Джима, Бондар, Бєлкіна та Кручова виступлять у спринті в США
Сьогодні 08:09 255
Ліга Європи. Шахтар - Айнтрахт: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 06:48 5821
Бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта під іншим кутом. ВІДЕО
Сьогодні 05:59 2442
У Києві відбулася епічна бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні 04:52 1089
Світоліна зіграє проти маловідомої чешки
Сьогодні 02:01 493
Цуренко програла Халеп та покинула турнір в Досі
Вчора 19:24 1185
Світоліна у двох сетах переграла Остапенко на турнірі в Досі
Вчора 16:08 1271 1
Кінаш здобув бронзу на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі
Вчора 14:38 566
Навколо спорту
Блоги
Ломаченко на тижні моди у Нью-Йорку зустрівся з легендарними селебрітіс. ФОТО
Ломаченко на тижні моди у Нью-Йорку зустрівся з легендарними селебрітіс. ФОТО Максим Буйдин
12.02.2019 18:10 2180
Юні футболісти Динамо познущалися над відомими журналістами. ВІДЕО
Юні футболісти Динамо познущалися над відомими журналістами. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 17:11 1415
Дебют Сульшера в Лізі чемпіонів. Фото відкритого тренування Манчестер Юнайтед перед ПСЖ
Дебют Сульшера в Лізі чемпіонів. Фото відкритого тренування Манчестер Юнайтед перед ПСЖ Максим Буйдин
12.02.2019 15:38 777
Ястремська у вогні: феноменальний удар українки. ВІДЕО
Ястремська у вогні: феноменальний удар українки. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 13:43 1746
Легендарна Вонн завершила кар'єру: остання гонка та привітання від Федерера. ВІДЕО
Легендарна Вонн завершила кар'єру: остання гонка та привітання від Федерера. ВІДЕО Максим Буйдин
12.02.2019 13:32 1366
Ярмоленко весело відновлюється після травми під наглядом легендарного футболіста. ВІДЕО
Ярмоленко весело відновлюється після травми під наглядом легендарного футболіста. ВІДЕО Андрій Твердохліб
12.02.2019 07:38 3232
Українська красуня, яка змусить вас полюбити карате. Пікантні ФОТО
Українська красуня, яка змусить вас полюбити карате. Пікантні ФОТО Максим Буйдин
11.02.2019 20:30 5349
Про шанси Динамо та Шахтаря в Лізі Європи, майбутнє Циганкова - ТаТоТаке
Про шанси Динамо та Шахтаря в Лізі Європи, майбутнє Циганкова - ТаТоТаке Максим Буйдин
11.02.2019 20:29 2080
Фантастична серія Манчестер Юнайтед імені Сульшера
Фантастична серія Манчестер Юнайтед імені Сульшера Андрій Твердохліб
11.02.2019 19:05 1961 1
В Аргентині півзахисник вирубив опонента прийомом з карате. ВІДЕО
В Аргентині півзахисник вирубив опонента прийомом з карате. ВІДЕО Максим Буйдин
11.02.2019 18:51 3984
Легенда Аякса та збірної Нідерландів святкує день народження. ВІДЕО
Легенда Аякса та збірної Нідерландів святкує день народження. ВІДЕО Максим Буйдин
11.02.2019 18:20 881
Українська символіка та молитва: Зінченко показав, у яких щитках Челсі обігрував. ФОТО
Українська символіка та молитва: Зінченко показав, у яких щитках Челсі обігрував. ФОТО Максим Буйдин
11.02.2019 17:31 1552
Бенфіка відгрузила 10 голів у ворота аутсайдера. ВІДЕО
Бенфіка відгрузила 10 голів у ворота аутсайдера. ВІДЕО Bohdan Proskurov
11.02.2019 17:17 1746
Рамос привітав Бейла особливим подарунком. ВІДЕО
Рамос привітав Бейла особливим подарунком. ВІДЕО Максим Буйдин
11.02.2019 13:57 1035
Голкіперу Реала та збірної України виповнилося 20 років. ВІДЕО
Голкіперу Реала та збірної України виповнилося 20 років. ВІДЕО Максим Буйдин
11.02.2019 13:09 1158
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:06 Теніс Світоліна — Мухова: онлайн-трансляція матчу в Досі 73
08:59 Футбол Реал на останніх хвилинах вирвав перемогу в Аякса. ВІДЕО 470
08:41 Бокс Нгумбу: Гвоздик - великий чемпіон і я відчуваю до нього величезну повагу 458
08:28 Футбол Тоттенгем розгромив Боруссію. ВІДЕО 659
08:09 Біатлон Джима, Бондар, Бєлкіна та Кручова виступлять у спринті в США 255
08:00 Футбол Ліга Європи. Олімпіакос - Динамо: анонс і прогноз матчу 1126
07:30 Футбол Шахтар - Айнтрахт: дивитися онлайн 14.02.2019 432
07:00 Футбол Олімпіакос - Динамо: дивитися онлайн 14.02.2019 573
06:48 Футбол Ліга Європи. Шахтар - Айнтрахт: анонс і прогноз матчу 5821
05:59 Блог Бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта під іншим кутом. ВІДЕО 2442
05:37 Баскетбол Портленд - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 1150
05:35 Баскетбол Кліпперс - Фінікс: онлайн-трансляція матчу НБА 1536
04:52 Футбол У Києві відбулася епічна бійка між фанатами Динамо та Айнтрахта. ФОТО. ВІДЕО 1089
02:01 Теніс Світоліна зіграє проти маловідомої чешки 493
00:20 Баскетбол Індіана - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 1122
00:15 Баскетбол Бостон - Детройт: онлайн-трансляція матчу НБА 1002
00:10 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 22289
13 Лютого 2019
23:58 Футбол Реал на виїзді вирвав перемогу в Аякса 1810
23:53 Футбол Тоттенгем вдома розгромив Боруссію в Лізі Чемпіонів 845
23:32 Футбол Маркевич: В УЄФА Павелко зможе реалізувати свої амбіції 658
23:21 Футбол Хацкевич: Я впевнений, що у Соля все вийде 979
22:59 Футбол Соломон - у заявці Шахтаря на матч проти Айнтрахта в Лізі Європи. ФОТО 1211
22:47 Футбол Динамо продовжує шукати забивного нападника 995
22:27 Хокей Донбас виграв у Дніпра і вийшов на перше місце УХЛ 943
22:19 Футбол Форвард Динамо хотів піти в оренду 1443

Нгумбу: Гвоздик - великий чемпіон і я відчуваю до нього величезну повагу

Сьогодні 08:41 458 0
Нгумбу: Гвоздик - великий чемпіон і я відчуваю до нього величезну повагу

У Філадельфії 30 березня відбудеться вечір професійного боксу, головною подією якого стане титульна зустріч в напівважкій вазі. На рингу зустрінуться чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик і Дуду Нгумбу.

Французький боксер вважає Гвоздика великим боксером.

  Актуально: Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня

"Це чудова можливість зустрітися з найкращим напівважковаговиком світу. Після 12 років і 46 боїв у професійному кар'єрі я отримав титульний шанс і битимуся відразу за найпрестижніший з поясів. Гвоздик - великий чемпіон і я відчуваю до нього величезну повагу. Він завоював титул у важкому бою зі Стівенсоном. Але я досвідченіший і хочу використати цю перевагу", - заявив Нгумбу

Нагадаємо, раніше Гвоздик заявив, що вболівальники недооцінюють Нгумбу.

Джерело - iSport.

Коментарі ()