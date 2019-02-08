Хан: Усик змінить дивізіон через гроші

Абсолютний чемпіон світу в важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 KO) не повинен переходити в суперважкий дивізіон.

Своєю думкою поділився колишній колишній чемпіон світу Амір Хан в інтерв'ю EsNews.

"Думаю, він буде занадто малий в цьому дивізіоні. Вважаю, він повинен залишатися в своїй вазі, але, можливо, там невеликі гонорари. Можливо, він піднімається в ту вагу, де є гроші. Ми всі боксуємо заради великих чеків. Думаю, Усик вірить, що в боях проти Вайлдера, Фьюрі, Джошуа будуть великі гроші, але я вважаю його дуже малим у вазі і розмірах. Знаю, що Усик володіє хорошими навичками, але як він буде справлятися з великим хлопцем?

Усик спарингував з Кличком, щоб відчути, що таке супертяжі, як це боксувати з великим сильним хлопцем. Напевно, тоді він і прийняв рішення про перехід в іншу вагу. Подивимося, що з цього вийде", - сказав Хан.