Ковальов не хоче битися з Гвоздиком

Чемпіон WBO в напівважкій вазі Сергій Ковальов не бажає битися з українським чемпіоном світу Олександром Гвоздиком.

Слова російського спортсмена наводить isport.ua.

"Це спорт. Доведеться боксувати, будемо боксувати. Не хотілося б, звичайно. Ми – хороші товариші. Тим більше Саня тільки став чемпіоном. І, напевно, він теж не хоче зайвий раз ризикувати. Йому теж хочеться заробити грошей. З поясом бої продаються набагато дорожче. Тим більше ми у одного менеджера, а є й інші чемпіони, бої з якими були б цікаві всім", - заявляє Ковальов.