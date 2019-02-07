Девіс: Ломаченко теж бився з хлопцями менше себе, і не раз

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі Джервонта Девіс (20-0, 19 КО) не розуміє, чому його критикують за бій проти Х'юго Руїса (39-4, 33 КО), тоді як Василю Ломаченко (12-1, 9 КО) нічого не говорили за поєдинки з суперниками, які піднімалися у вазі.

Слова американця наводить Boxing Scene.

"Мій мозок сфокусований на Абнері. Я не хочу нікого ображати, але Ломаченко теж бився з хлопцями менше себе, і не раз. Він боксував і проти Рігондо, і проти Марріагі. Я просто хочу сказати, що покажу шоу 9 лютого і з нетерпінням чекаю зустрічі зі своїм новим суперником. Прошу вибачення у всіх уболівальників, які купили квитки, думаючи, що я буду битися з Маресом. Я також був сфокусований на цьому поєдинку", - сказав Девіс.

Відзначимо, що спочатку Девіс повинен був битися проти Абнера Мареса (31-3-1, 15 КО), але мексиканець отримав травму і не зможе вийти в ринг. В результаті, суперником американця став Руїс, який піднявся з напівлегкої ваги, на додачу до цього свій останній бій він провів 19 січня. Цікаво, що Девіс на 10 сантиметрів нижче свого наступного суперника.

Нагадаємо, що Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст.

Раніше торги на бій Ломаченка перенесли вдруге.

Джерело - Boxing Scene.