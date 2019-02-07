Вайт: Усик? Ніхто не знає, що це за хлопець

Український чемпіон Усик не відноситься до категорії популярних бійців.

Про це розповів британський суперваговик Ділліан Вайт (25-0, 18 КО).

"Джошуа дійсно писав мені. Це так по-дитячому, ти хочеш провести бій чи ні? Ти просто ідіот, ти не хочеш битися.

Ймовірно, наступним суперником стане Бризіл, Повєткін або Ортіс, подивимося.

Сподіваюся, ми зможемо провести бій з Бризілом, я його нокаутую і стану обов'язковим претендентом на пояс WBC.

Рішення буде прийнято на цьому або вже на початку наступного тижня.

Усик? Ніхто не знає, що це за хлопець. Хоча мене вже нічого не дивує мене в суперважкій вазі, нічого", - сказав Уайт.