Девіс: Якщо Ломаченко найкращий боксер світу, то хто тоді я

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBA Super Джервонта Девіс невдоволений своїм становищем в рейтингу P4P.

Про це розповів сам боксер.

"Я бився з Педрасою і зупинив його в сьомому раунді. Ломаченко бився з ним і пройшов всю дистанцію. Так, виступ українця був чудовим, але він пройшов усі раунди. Якщо він перший номер списку кращих боксерів світу, то хто тоді я.

Люди все ще хочуть, щоб я бився з Василем, тому я повинен бути в списку найкращих боксерів. Якщо вони так сильно цього хочуть, то чому? Адже я не входжу в список P4P. Для мене це програшна ситуація, тому що мені не віддають належне",- сказав Девіс.