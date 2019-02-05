Девіс: Якщо Ломаченко найкращий боксер світу, то хто тоді я

Мій профіль

Соль та Дуелуннд - в заявці Динамо на плей-оф Ліги Європи. Циганков у списку В

Сьогодні 17:25 803
Динамо розписало мирову з Естерсундом
Сьогодні 15:20 625
Шахтар у ТОП-25 найбагатших клубів Європи
Сьогодні 12:44 770
Ракицького прибрали зі збірної України
Вчора 23:44 2848 2
Прихильник Путіна назвав Україну братньою та підтримав Ракицького. ФОТО
Вчора 22:35 2976
У затонулому літаку Сали знайшли тіло
Вчора 14:41 2707
Стуй здобула золото на змаганнях у Франції
Вчора 12:30 1541
Ястремська випередила Світоліну в чемпіонській гонці
Вчора 10:51 3126
Стаховський залишається у другій сотні світового рейтингу
Вчора 08:31 544
Ястремська оновила особистий рекорд у світовому рейтингу
Вчора 08:06 1417
Навколо спорту
Блоги
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня
Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня Валерій Ручка
Сьогодні 22:19 2988
Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО
Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО Максим Буйдин
Сьогодні 20:13 580
Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду
Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду Максим Буйдин
Сьогодні 19:59 415
Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди
Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди Максим Буйдин
Сьогодні 17:50 456
Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО
Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 17:31 682
Про Коломойського та незабутні дербі з Дніпром - Руслань Ротань. ВІДЕО
Про Коломойського та незабутні дербі з Дніпром - Руслань Ротань. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 17:12 774
Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО
Жорсткий фейл Моурінью. Особливий безглуздо впав на хокейному матчі в Москві. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 20:07 1104
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО
Скажений гол з другого турецького дивізіону. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:41 1166
Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+)
Заручений суперник збірної України відверто листувався з божевільною блондинкою – гарячі фото красуні (18+) Максим Буйдин
Вчора 19:01 2051
Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО
Ломаченко показав, що він не тільки крутий боксер, а й баскетболіст. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:52 2616
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:27 Теніс Перша ракетка світу знялася з турніру в Досі через травму 210
22:19 Блог Підтримай Олександра Гвоздика в США 30 березня 2988
22:09 Бокс Девіс: Якщо Ломаченко найкращий боксер світу, то хто тоді я 427
21:53 Футбол Львів у останньому матчі збору не зміг обіграти Младость 280
21:33 Баскетбол Портленд - Маямі: онлайн-трансляція матчу НБА 264
21:13 Футбол На матч Шахтар - Айнтрахт прибуде понад 2 тисячі німецьких уболівальників 593
20:54 Теніс Козлова назвала найскладнішого суперника на кубку Федерації 475
20:33 Футбол Данченко: Футбол не пов'язаний з політикою 715
20:13 Блог Усі нагороди Роналду в одній картинці. ФОТО 580
20:09 Футбол Суркіс: Селекція Краснікова працює ідеально 734 2
19:59 Блог Я маю дім як у Майкла Джексона. Шкода, що цього не бачить мій батько - Найкращі цитати Роналду 415
19:53 Навколо спорту Боруссія розпочала продаж перук Вітселя. ФОТО 199
19:37 Навколо спорту Собака зниклого новачка Кардіффа все ще чекає на повернення господаря. Зворушливе ФОТО 435
19:35 Баскетбол Індіана - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 260
19:12 Футбол Динамо не змогло переграти Естерсунд. ВІДЕО 381
18:54 Футбол Арена Львів готова прийняти матч збірної України 515
18:34 Футбол Суркіс: Циганкову Динамо не буде ламати кар'єру 824
18:13 Баскетбол Детройт знищив Денвер, Х'юстон переграв Фінікс. Результати та найкращі моменти дня в НБА. ВІДЕО 399
17:52 Бокс Стівенсону замінили частину щелепи, яку видалили після бою з Гвоздиком 1494
17:50 Блог Роналду виповнилося 34. Найкращі голи в кар'єрі легенди 456
17:31 Блог Канадські хокеїсти влаштували побоїще прямо під час матчу. ВІДЕО 682
17:25 Футбол Соль та Дуелуннд - в заявці Динамо на плей-оф Ліги Європи. Циганков у списку В 803
17:12 Блог Про Коломойського та незабутні дербі з Дніпром - Руслань Ротань. ВІДЕО 774
17:10 Футбол Азар: Я вже прийняв рішення 964
16:50 Футбол УЄФА може відмінити правило виїздного гола 893

Девіс: Якщо Ломаченко найкращий боксер світу, то хто тоді я

Сьогодні 22:09 427 0
Девіс: Якщо Ломаченко найкращий боксер світу, то хто тоді я

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBA Super Джервонта Девіс невдоволений своїм становищем в рейтингу P4P.

Про це розповів сам боксер.

"Я бився з Педрасою і зупинив його в сьомому раунді. Ломаченко бився з ним і пройшов всю дистанцію. Так, виступ українця був чудовим, але він пройшов усі раунди. Якщо він перший номер списку кращих боксерів світу, то хто тоді я.

Люди все ще хочуть, щоб я бився з Василем, тому я повинен бути в списку найкращих боксерів. Якщо вони так сильно цього хочуть, то чому? Адже я не входжу в список P4P. Для мене це програшна ситуація, тому що мені не віддають належне",- сказав Девіс.

Нагадаємо, Ломаченко зізнався як відноситься до критики.

Також, Ломаченко назвав дату наступного бою.

Джерело - xsport.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()