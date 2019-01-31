Ломаченко зізнався як відноситься до критики

Чемпіон світу за версіями WBA та WBO в легкій вазі Василя Ломаченка зараз не зачіпають критичні висловлювання.

Про це сказав сам боксер.

"Я роблю свою роботу і те, що я вважаю за потрібне і прислуховуюсь до порад батька. Те, що говорять з боку, це всього лише думка людей. Це добре, що вона у них є. Вони бачать ситуацію з боку. Перед тим, як когось критикувати, давати оцінку, потрібно надіти його взуття і пройти його шлях, а тільки після цього робити якісь висновки та говорити про щось. Коли я був молодший, то мене хвилювала критика, а зараз вже з'явився досвід і підтримка близьких людей ", - розповів Ломаченко.