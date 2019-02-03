Боксерська організація WBC планує ввести додаткове зважування перед боєм.

Про це повідомляє офіційний сайт WBC.

Проблема в тому, що багато боксерів набирають дуже багато ваги перед самим поєдинком. WBC хоче зробити зважування в день бою, вага боксера не повинна буде перевищувати вагову категорію більш ніж на 10%.

Невідомо як до такої ініціативи поставляться промоутери і тренера багатьох боксерів. Однак WBC вже в найближчий час хоче почати переговори. Також поки не були оголошені штрафи, які понесуть порушники даного правила.

Нагадаємо, IBF і WBC внесли зміни в правила.

Також, Коммі знищив Чанієва.

Джерело - Офіційний сайт - WBC.