Коммі: Не хочу думати пробій з Ломаченком

Новий чемпіон у легкій вазі за версією IBF Річард Коммі задоволений боєм проти Чанієва.

Його слова наводить ESPN.

"Ця перемога дуже багато значить для моєї кар'єри. Я здійснив свою мрію. Моя перемога була можлива завдяки важкій роботі і підказкам кута. Я робив все, що вони просили. Дуже радий отримати перемогу і стати чемпіоном світу. Зараз я не хочу думати про можливість бою з Ломаченком. Просто хочу насолодитися моментом", - сказав Коммі.