Коммі: Не хочу думати пробій з Ломаченком

Мій профіль

Ястремська тріумфувала у валідольному фіналі в Таїланді

Сьогодні 14:33 1546
Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами
Сьогодні 16:00 940
Ломаченко привітав російського боксера з перемогою. ФОТО
Сьогодні 15:07 1010
Ястремська присвятила перемогу мамі. ВІДЕО
Сьогодні 14:54 1401
Бех здобула золото в персьюті
Сьогодні 14:03 504
Ястремська - Томлянович: переможець визначиться в третьому сеті
Сьогодні 13:22 913
Дема зіграє у фіналі турніру в Анталії
Сьогодні 13:03 571
Ястремська в першому сеті знищила Томлянович
Сьогодні 12:45 678
Маліновський віддав дві гольові передачі. ВІДЕО
Сьогодні 10:25 691
Ястремська уперше в кар'єрі увійде у ТОП-40 світового рейтингу
Сьогодні 10:18 1188
Навколо спорту
Блоги
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 20:36 1277
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 18:55 736
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:45 628
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:00 827
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 14:00 966
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1320
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 753
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 888
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:11 659
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 14:12 850
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:26 Футбол Почалися підводні пошуки зниклого літака, на якому летів Сала 393
16:11 Біатлон Санітра: Семенов мав час добре підготуватися до стартів 308
16:00 Теніс Ястремська переписала історію українського тенісу двома рекордами 940
15:56 Бокс Коммі: Не хочу думати пробій з Ломаченком 501
15:54 Футбол Шахтар - Партизан: гірники назвали стартовий склад на матч 440
15:29 Футбол Рома — Мілан: де дивитися матч 22 туру серії А 440
15:29 Навколо спорту Клуб НХЛ подав до суду на легендарного репера через марихуану 165
15:07 Бокс Ломаченко привітав російського боксера з перемогою. ФОТО 1010
14:54 Теніс Ястремська присвятила перемогу мамі. ВІДЕО 1401
14:33 Теніс Ястремська тріумфувала у валідольному фіналі в Таїланді 1546
14:17 Теніс Ястремська - Томлянович: онлайн-трансляція 6691
14:03 Біатлон Бех здобула золото в персьюті 504
13:49 Футбол Шахтар — Партизан: де дивитися контрольний поєдинок 612
13:22 Теніс Ястремська - Томлянович: переможець визначиться в третьому сеті 913
13:03 Теніс Дема зіграє у фіналі турніру в Анталії 571
12:45 Теніс Ястремська в першому сеті знищила Томлянович 678
12:29 Футбол Лестер — Манчестер Юнайтед: де дивитися матч 25 туру АПЛ 422
12:06 Бокс Арум побоюється за Ломаченка у бою з Коммі 1187
11:51 Футбол Ворскла зіграла внічию з середняком сербського чемпіонату 448
11:33 Бокс Ковальов впевнено взяв реванш в Альвареса. ВІДЕО 946
11:11 Футбол Манчестер Сіті — Арсенал: де дивитися матч 25 туру АПЛ 536
10:59 Футбол Маріуполь поїхав на другий збір до Туреччини 438
10:51 Бокс Ковальов взяв реванш в Альвареса 636
10:25 Футбол Маліновський віддав дві гольові передачі. ВІДЕО 691
10:18 Теніс Ястремська уперше в кар'єрі увійде у ТОП-40 світового рейтингу 1188

Коммі: Не хочу думати пробій з Ломаченком

Сьогодні 15:56 501 0
Коммі: Не хочу думати пробій з Ломаченком

Новий чемпіон у легкій вазі за версією IBF Річард Коммі задоволений боєм проти Чанієва.

Його слова наводить ESPN.

"Ця перемога дуже багато значить для моєї кар'єри. Я здійснив свою мрію. Моя перемога була можлива завдяки важкій роботі і підказкам кута. Я робив все, що вони просили. Дуже радий отримати перемогу і стати чемпіоном світу. Зараз я не хочу думати про можливість бою з Ломаченком. Просто хочу насолодитися моментом", - сказав Коммі.

Бій Ломаченка з Коммі планується на 12 квітня. Тим часом Арум побоюється за Ломаченка у бою з Коммі.

Джерело - ESPN.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()