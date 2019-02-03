Коммі: Не хочу думати пробій з Ломаченком

Новий чемпіон у легкій вазі за версією IBF Річард Коммі задоволений боєм проти Чанієва.
Його слова наводить ESPN.
"Ця перемога дуже багато значить для моєї кар'єри. Я здійснив свою мрію. Моя перемога була можлива завдяки важкій роботі і підказкам кута. Я робив все, що вони просили. Дуже радий отримати перемогу і стати чемпіоном світу. Зараз я не хочу думати про можливість бою з Ломаченком. Просто хочу насолодитися моментом", - сказав Коммі.
Бій Ломаченка з Коммі планується на 12 квітня. Тим часом Арум побоюється за Ломаченка у бою з Коммі.
Джерело - ESPN.