Ковальов взяв реванш в Альвареса

Росіянин Сергій Ковальов одностайним рішенням суддів переміг Елейдера Альвареса і став чемпіоном світу за версією WBO в напівважкій вазі. Ковальов взяв реванш за поразку в їх першому бою.

Протягом усіх 12 раундів росіянин виглядав кращого свого суперника, працюючи першим номером. Натомість Альварес більшу частину бою провів у захисті.

За підсумками поєдинку всі судді віддали перемогу Ковальову - двічі 116:112 і 120:108.

Нагадаємо, російському боксеру загрожує 4 роки ув'язнення. Тим часом Ломаченко може провести бій з Коммі.

Джерело - Чемпіон.