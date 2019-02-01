Арум: Ломаченку не варто підніматися у вазі

Боб Арум не проти поєдинку Василя Ломаченка проти Хосе Раміреса.

Про це повідомив сам промоутер.

"Я за. Але Хосе - суперлегковаговик. Я не знаю, чи буде Ломачнко колись готовий піднятися в 63,5. Пам'ятайте, він не сумермен. Він чудовий боєць, технічно - він найкращий боксер, якого я коли-небудь бачив. Але він - напівлегковаговик, який зараз б'ється в легкій вазі. Перехід в наступну вагову категорію - це занадто", - сказав Арум.