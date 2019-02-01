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Міллер: Якщо не буде бою з Джошуа, то я покину бокс

Сьогодні 15:10 780 0
Міллер: Якщо не буде бою з Джошуа, то я покину бокс

Непереможений американський боксер-важковаговик Джаррелл Міллер готовий піти з боксу.

Про це розповів сам спортсмен.

"А що якщо я скажу вам, що отримав пропозицію грати за один з клубів Національної Футбольної Ліги? Якщо поєдинок з Джошуа не відбудуться, я піду грати в футбол за гроші.Тоді я не буду винен цим промоутерам ні цента. Я втомився від жадібності промоутерів в боксі, при тому що їх в ринзі ніхто не б'є", - заявив Міллер.

Нагадаємо, Міллер наїхав на Джошуа.

Також, Гірн прояснив ситуацію з наступним боєм Джошуа.

Джерело - 24boxing.

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