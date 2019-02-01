Гірн прояснив ситуацію з наступним боєм Джошуа

Чемпіона світу WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа у червні може зустрітися з Міллером.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Якщо бій не відбудеться 13 квітня на Вемблі, ми зарезервуємо стадіон на іншу дату. Поєдинок може відбутися в Англії в травні-червні 2019 року. Вірю, що підпишемо контракт. Але якщо все ж не домовимося, то Джошуа відправиться в червні у Нью-Йорк битися з Міллером", - розповідає промоутер.