Красюк: Був би щасливий, якби Володимир Кличко оголосив про повернення в спорт

Промоутер Олександр Красюк хоче, щоб Володимир Кличко повернувся в бокс.

Його слова наводить Boxing Scene.

"Був би щасливий, якби Володимир оголосив про повернення в спорт. Вважаю, це стало б великою подією в боксі. Він - легенда з яскравою індивідуальністю, з такою силою. Зараз суперважка вага відрізняється від того, що було 3-4 роки тому. Сьогодні тут є інтрига. Такі поєдинки піднімають рівень боксу ще вище", - сказав Красюк.