Красюк: Був би щасливий, якби Володимир Кличко оголосив про повернення в спорт

Мій профіль

Алієва звинувачують у побитті екс-дружини. ВІДЕО

Вчора 21:34 1092
Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії
Сьогодні 09:26 503
Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії
Сьогодні 09:12 413
Ястремська — Мугуруса: пряма онлайн-трансляція
Сьогодні 08:04 436
Швед підписав контракт із Селтіком
Вчора 20:51 854
Віце-президенту ФФУ загрожує п'ять років тюрми
Вчора 16:37 1414 1
Левченко у першій трійці на турнірі в Коттбусі
Вчора 13:02 963
Ротань засудив перехід Ракицького
Вчора 12:09 3126
Мораес врятував Шахтар від ганебної нічиєї
Вчора 11:58 1329
Карпати віддали в оренду Карраскаля. ФОТО
Вчора 09:47 966
Навколо спорту
Блоги
Божевільний гол Коваленка в товариському матчі. ВІДЕО
Божевільний гол Коваленка в товариському матчі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 13:57 1499
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО
Скажений данк Михайлюка. Ви будете аплодувати. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 07:11 2225
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО
На матчах аргентинської вищої ліги готують бургери прямо на полі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 20:11 1071
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1254
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 713
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО
Матч всіх зірок НБА. Леброн та Каррі зіграють в старті Західної конференції. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:30 514
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО
Сім фіналів - сім перемог. Всі вирішальні матчі Джоковича на Australian Open. ВІДЕО Валерій Ручка
28.01.2019 07:00 758
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО
Джокович розірвав пресс-рум, жорстко потроливши журналіста. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 20:30 1248
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 46. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 19:48 1651
Морозюк забив автогол за нову команду. ВІДЕО
Морозюк забив автогол за нову команду. ВІДЕО Валерій Ручка
27.01.2019 19:32 2301
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:10 Футбол Конте розповів, чому не захотів тренувати Реал 31
11:53 Бокс Гірн прояснив ситуацію з наступним боєм Джошуа 540
11:35 Баскетбол Лейкерс в овертаймі переграв Кліпперс, Філадельфія здолала чемпіона. Результати та відеоогляд матчів НБА 159
11:21 Футбол Данченко перейшов у Єнісей 232
11:10 Футбол Лаціо в серії пенальті вибило Інтер з Кубка Італії. ВІДЕО 241
10:53 Бокс Кличко представив спортивний портал Mixsport на форумі в Давосі 221
10:37 Теніс Стаховський зупинився у чвертьфіналі турніру в Кемпері у парному розряді 185
10:24 Футбол Тоттенгем відзначився унікальним досягненням 436
10:09 Бокс Красюк: Був би щасливий, якби Володимир Кличко оголосив про повернення в спорт 320
09:56 Футбол Віда залишиться в Бешикташі 615
09:44 Теніс Ла-Ліга - спонсор Кубка Девіса 209
09:26 Футбол Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії 503
09:12 Футбол Реал, Барселона, Бетіс та Валенсія пробилися у півфінал Кубка Іспанії 413
08:52 Футбол Худжамов: Росія однозначний агресор 1456
08:31 Футбол Еспаньйол орендував Ферейру. ФОТО 390
08:18 Футбол Екс-тренер Арсенала очолить Рух 573
08:04 Теніс Ястремська — Мугуруса: пряма онлайн-трансляція 436
05:40 Баскетбол Голден Стейт - Філадельфія: онлайн-трансляція матчу НБА 875
05:30 Баскетбол Кліпперс - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 1251
00:00 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 14257
31 Січня 2019
23:51 Футбол Екс-форвард Ліверпуля та Тоттенгема повернувся в АПЛ 506
23:34 Футбол Фонсека: Бондаренко вибув, у нас проблема із захиниками 568
23:12 ММА Хабіб стане ведучим реаліті-шоу 502
22:49 Футбол Барселона підписала бразильського захисника 486
22:30 Футбол Рамос анонсував серіал про себе. ВІДЕО 370

Красюк: Був би щасливий, якби Володимир Кличко оголосив про повернення в спорт

Сьогодні 10:09 320 0
Красюк: Був би щасливий, якби Володимир Кличко оголосив про повернення в спорт

Промоутер Олександр Красюк хоче, щоб Володимир Кличко повернувся в бокс.

Його слова наводить Boxing Scene.

"Був би щасливий, якби Володимир оголосив про повернення в спорт. Вважаю, це стало б великою подією в боксі. Він - легенда з яскравою індивідуальністю, з такою силою. Зараз суперважка вага відрізняється від того, що було 3-4 роки тому. Сьогодні тут є інтрига. Такі поєдинки піднімають рівень боксу ще вище", - сказав Красюк.

Раніше Красюк висловив своє переконання, що Кличко повернеться в бокс. Тим часом Віталія Кличка госпіталізували у Відні.

Джерело - Boxing Scene.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()