Гірн: Не бачу сенсу для Усика залишатися у крузервейті

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн не бачить сенсу для Олександра Усика залишатися у важкій вазі.

Його цитує Bad Left Hook.

"У підсумку, якщо він називає такі імена, як Ентоні Джошуа, то йому потрібно битися з опонентами такого ж рівня і розміру. Такі опоненти - Джаррелл Міллер, Ділліан Вайт, Дерек Чісора, Адам Ковнацкі, Луїс Ортіс. Це великі бої для нього, і я думаю, що у нього є дійсно хороші шанси на перемогу. Якщо Адоніс Стівенсон або Андре Ворд не збираються переходити до нього в крузервейт, то я не бачу сенсу для Олександра залишатися там", — сказав Гірн.