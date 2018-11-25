Кремльов: В Усика нічого ексклюзивного немає

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов прокоментував можливий бій Дениса Лебедєва і Олександра Усика.

Його слова цитує Спорт-Експрес.

"Бій з Усиком був би цікавим. Якщо Денис виграє — це взагалі супер. У Лебедєва стиль інший, та якщо добре підготується, то шанси з'являться. У Олександра нічого такого ексклюзивного немає. Він просто добре підходить до кожного бою. А тут якщо також вчинити і не повторювати помилок попередніх боїв, то можна здивувати українця і виграти. Особливо враховуючи, що Лебедєв — панчер, а Усик — ні", — сказав Кремльов.