Бівол вчетверте захистив чемпіонський титул. ВІДЕО

Росіянин Дмитро Бівол впевнено захистив звання чемпіона світу за версією WBA у вазі до 79 кг у бою з канадець Жаном Паскалем. Рахунок суддівських записок після закінчення 12 раундів склав 119:109, 119:109 і 117:111 на користь Дмитра Бівола.
У четвертому раунді канадець побував у нокдауні, але рефері вирішив, що Паскаль послизнувся і не почав зворотний відлік.
Для Бівола - це четвертий захист чемпіонського пояса. Росіянин спочатку завоював титул тимчасового чемпіона WBA, а незадовго до поєдинку проти Трента Броадхерста в листопаді 2017 його призначили повноцінним чемпіоном організації.
Нагадаємо, російський боксер Денис Лебедєв переміг Майка Вілсона одностайним рішенням суддів і кинув виклик українцю Олександру Усику. Промоутер росіянина заявив, що WBA зобов'язала Усика провести з Лебедєвим захист титулу. Сторони повинні домовитися до 10 березня.
Джерело - Чемпіон.