Бівол вчетверте захистив чемпіонський титул. ВІДЕО

Росіянин Дмитро Бівол впевнено захистив звання чемпіона світу за версією WBA у вазі до 79 кг у бою з канадець Жаном Паскалем. Рахунок суддівських записок після закінчення 12 раундів склав 119:109, 119:109 і 117:111 на користь Дмитра Бівола.

У четвертому раунді канадець побував у нокдауні, але рефері вирішив, що Паскаль послизнувся і не почав зворотний відлік.

Для Бівола - це четвертий захист чемпіонського пояса. Росіянин спочатку завоював титул тимчасового чемпіона WBA, а незадовго до поєдинку проти Трента Броадхерста в листопаді 2017 його призначили повноцінним чемпіоном організації.

</ iframe> <p>Нагадаємо,<a href="https://champion.com.ua/boxing/2018/11/25/807567/lebedyev-nevpevneno-peregrav-vilsona"> російський боксер Денис Лебедєв переміг Майка Вілсона</a> одностайним рішенням суддів і кинув виклик українцю Олександру Усику. Промоутер росіянина заявив, що WBA<a href="https://champion.com.ua/boxing/2018/11/25/807569/usik-zobovyazaniy-bitisya-z-rosiyaninom-lebedyevim"> зобов'язала Усика провести з Лебедєвим захист титулу.</a> Сторони повинні домовитися до 10 березня</p>

Нагадаємо, російський боксер Денис Лебедєв переміг Майка Вілсона одностайним рішенням суддів і кинув виклик українцю Олександру Усику. Промоутер росіянина заявив, що WBA зобов'язала Усика провести з Лебедєвим захист титулу. Сторони повинні домовитися до 10 березня.

Джерело - Чемпіон.