Буду спати, а не дивитися бій: Джошуа проігнорує бій Вайлдер — Ф'юрі

1-го грудня відбудеться бій Деонтей Вайлдера і Тайсона Ф'юрі. Двобій відбудеться в США увечері, коли в Європі буде ніч, тому британець Ентоні Джошуа не планує дивитися поєдинок ймовірних суперників.

Слова британця наводить sport.ua.

"На жаль, бій відбудеться в незручний час, тому буду спати, а не дивитися поєдинок. Пізніше подивлюся кращі фрагменти. Мені б хотілося побачити перемогу Вайлдера. Це дасть нам з ним шанс зустрітися на рингу", — сказав Джошуа.

Нагадаємо, днями Гірн заявив про можливий двобій кличка та Джошуа вже наступного року.

Тим часом Джошуа розпочав тренування та чекає на наступного суперника.

Джерело - Sport.ua.