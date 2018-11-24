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Берінчік і Малиновський отримали суперників на найближчі бої

Сьогодні 18:40 524 0
Берінчік і Малиновський отримали суперників на найближчі бої

Берінчік і Малиновський вийдуть на ринг 22 грудня у Броварах в рамках вечора боксу промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine. Обидва поєдинки українців будуть титульними.

Про це повідомляє сторінка K2 Promotions у Facebook.

Берінчік за вакантний пояс WBO International в легкій вазі посперечається з представником Філіппін Росекою Кристобалем.

Малиновський у бою з італійцем Франческо Гранделлі захищатиме титул чемпіона Европи в напівлегкій вазі за версією WBO.

В андеркарді головних боїв вечора на ринг вийдуть Макс Бурсак, Дмитро Митрофанов та інші боксери K2 Promotions Ukraine.

Нагадаємо, Ломаченку до бою допомагає готуватися росіянин.

Була інформація, що Бурсак битиметься наприкінці грудня.

Джерело - Чемпіон.

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