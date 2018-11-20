Тренера Кличка включили до Залу слави боксу

Тренера Володимира Кличка - Емануеля Стюарда включили до Залу слави Асоціації боксерів США.

Про це повідомляє Братство Кличко.

Тренер українського боксера та багатьох інших видатних боксерів, серед яких Томас Хірнс, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд - Емануель Стюард, який помер в 2012-му році, буде введений в Зал слави Асоціації боксерів США.

Урочиста церемонія відбудеться 7 грудня у Солт-Лейк-Сіті.

"Емануель Стюард вплинув на життя багатьох людей, які заходили в двері його тренувального залу. Так, він отримав визнання, працюючи з професіоналами, проте його вплив був величезним і на аматорський бокс. Сьогодні Менні - "модельний" американський тренер з боксу, а його спадщина буде відчуватися ще довго", - сказав виконавчий директор Асоціації боксерів США Кріс Кугліарі.