Переможений Усиком боксер жадає реваншу

Американець Майкл Хантер хоче вдруге зустрітися з Олександром Усиком.

Про це повідомляє iSport.ua, із посиланням на Sky Sports.

Хантер, який програв Усику за рішенням суддів, вважає, що заслужив на повагу від українця.

"Мені здається, я заслужив на повагу з боку Усика. Дуже хочу ще раз вийти на ринг з ним. Так, я в курсі, що він збирається в хевівейт і, сподіваюся, мій час настане, ми з ним будемо воювати", - сказав Хантер.

Американець зазначив, що Тоні Белью не вистачило майстерності, аби здолати Усика.

"Думаю, у Тоні Беллю не було достатніх навичок, щоб здобути перемогу над ним. Багато боксерів, які з ним билися, не відповідали його рівню. Думаю, у мене ці навички є. Він не нокаутер, тому після бою у мене не було якихось травм і я взагалі не відчував біль. Єдине, що я виніс з нашого протистояння - досвід і урок", - розповів Хантер.

Нагадаємо, букмекери почали приймати ставки на бій Усик - Джошуа.

Тим часом, Усик випередив Головкіна у рейтингу The Ring.

Джерело - iSport.ua.