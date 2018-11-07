Кличко про поразку від Джошуа: Це була чудова ніч, вболівальники були в захваті

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко розповів про поразку від Ентоні Джошуа.

У інтерв'ю FAIR GAME він розповів.

"Я багато про себе дізнався в цьому програному поєдинку. Я був дійсно одержимий метою повернути пояси назад в свої руки. Мені не вдалося це зробити, але я переміг, програвши цей бій. Я виграв безліч боїв і титулів, об'єднував титули, але ніколи не стикався з тим, що глядачі і фанати приймуть мене тим, хто програв. Це була чудова ніч, вболівальники були в захваті, Ентоні і я — теж. Я не переміг. Це хороший урок для мене. Хороший урок, щоб дізнатися, що помилка була в одержимості", — сказав Кличко.