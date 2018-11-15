Усик та Шевченко погуляли на відкритті бару Кличка. ФОТО

Олександр Усик та Андрій Шевченко, на запрошення Володимира Кличка, побували на відкритті його нового ресторану-бару в Києві.

Про це повідомляє jetsetter.ua.

Володимир Кличко разом зі своїм партнером Русланом Олексенком відкрили в Києві новий ресторан-бар. Заклад знаходиться на даху одного зі столичних готелів і є частиною проекту українського боксера.

На вечірку з нагоди відкриття ресторану були запрошені багато зірок спорту та шоу-бізнесу. Серед них були боксер Олександр Усик, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, його асистент у національній команді Олександр Шовковський та президент НОК України Сергій Бубка.

Джерело - jetsetter.ua.