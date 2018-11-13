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Промоутер Усика готовий взятись за організацію бою Ломаченка

Сьогодні 20:21 2547 0
Промоутер Усика готовий взятись за організацію бою Ломаченка

Британський промоутер, Едді Гірн, заявив, що готовий організувати бій між Василем Ломаченко та Ентоні Кролла.

Про це повідомляє 24boxing.com.ua.

"WBА вимагатиме обов'язкового захисту титулу після бою з Педрасою. Ми будемо торгуватися з DAZN і промоутерами Ломаченко Top Rank. Не зрозумійте мене неправильно, це справжня катастрофа виходити на такий бій, але Кролла має на нього шанс", - сказав Гірн.

Промоутер додав, що британець зробив усе можливе для бою з Ломаченко.

"Він уже зробив усе можливе, так чому ж йому не поїхати в Нью-Йорк або Вегас і не побитися за семизначну суму. Ми хочемо цього. Так що ми підрахуємо гроші і дозволимо хлопцеві битися за всі гроші в світі. Лома буде битися 8-го грудня і не повернеться в ринг раніше квітня або травня. Кролла може поки сидіти і чекати", - наводить слова британця BoxingScene.

Відзначимо, що після перемоги Кролли над Даудом Йорданом, який відбувся в андеркарті поєдинку Белью - Усик, британець став обов'язковим претендентом на титул WBA в легкій вазі, яким і володіє Ломаченко.

Нагадаємо, Ломаченко найпопулярніший український спортсмен, Усик на другому місці.

Також, Ломаченко привітав Усика з перемогою над Белью.

Джерело - 24boxing.com.ua.

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