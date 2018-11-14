Холіфілд: Це епоха Усика

Екс-чемпіон світу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд поділився думкою про абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександр Усика.

Його цитує BoxingScene.

"З одного боку важко сказати, що я знаю все про цього хлопця, але бій з Белью він закінчив реально сильно. Він б'ється в невимушеному стилі, тоді як я був більш агресивним. Він йде на 12 раундів, але я був змушений іти на 15. Дивлячись на його бій з Белью, Усик викидає короткі удари, але у нього не так багато комбінацій. Думаю, мої руки швидше рук Усика. Не скажу, що я був би сильнішим, ніж він, але ніхто не робив того, що міг зробити я. Якщо перший раунд важкий, то наступний — ще складніший. Я відчував, що буду міцнішим і кидав більше ударів. Ми просто говоримо про дві різні епохи, і це його епоха. Цей хлопець кращий свого часу. Я не буду нешанобливо ставитися до нього і говорити, щоб я з ним зробив. Подивімося правді в очі, це те, що ніколи не станеться", — сказав Холіфілд.