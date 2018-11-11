У Росії будуть домагатися бою Усика

Команда російського боксера Мурата Гассієва розраховує на другий бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком.

Про це розповів генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

"Реваншу з Усиком ми обов'язково доб'ємося, незалежно від того, в якій вазі він буде відбуватися. Мурата навесні чекає бій, після нього вже почнемо розмовляти", - сказав Кремльов.

Перший бій між Усиком і Гассієвым відбувся в липні цього року в Москві і завершився беззастережною перемогою українця одноголосним рішенням суддів. Перемога над Гассієвим зробила Усика абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі і переможцем першого сезону Всесвітньої боксерської Суперсерії.

Напередодні Олександр Усик в Манчестері яскраво нокаутував Тоні Белью. Наступний бій українця в 2019 році може пройти вже у рамках суперважкої ваги.

Джерело - ua-football.