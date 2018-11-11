Кличко-старший привітав Усика з перемогою. ФОТО

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Віталій Кличко привітав Олександра Усика з перемогою над Тоні Белью.
Привітання він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Вітаю Олександра Усика і Україну. Спасибі, Сашко, за видовищний бій, за твою волю до перемоги, за перемогу на честь України", — написав Кличко.
Вітаю Олександра Усика і Україну! Дякую, Сашко, за видовищний бій, за твою волю до перемоги, за перемогу на честь України!— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 10 листопада 2018 р.
Нагадаємо, Усик захистив свої титули. Хоча до цього програвав за записками суддів.
Також стало відомо, що Белью сказав Усику після двобою.
Джерело - Чемпіон.