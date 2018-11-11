Белью: Усик побив мене справедливо

Тоні Белью визнав свою поразку в поєдинку проти Олександра Усика.
Про це сказав сам боксер.
"Це різниця між світовим класом та елітним рівнем. Він чудовий чемпіон і побив мене справедливо. Усик найкращий серед тих з ким я коли-небудь бився".
Також британець побажав успіху українцю.
"Ти заслуговуєш на всі успіхи у світі",- сказав Белью.
Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик виграв свій перший захист чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO, які здобув у бою проти росіянина Мурата Гассієва.
Джерело - Чемпіон.