Белью: Усик побив мене справедливо

Тоні Белью визнав свою поразку в поєдинку проти Олександра Усика.

Про це сказав сам боксер.

"Це різниця між світовим класом та елітним рівнем. Він чудовий чемпіон і побив мене справедливо. Усик найкращий серед тих з ким я коли-небудь бився".

Також британець побажав успіху українцю.

"Ти заслуговуєш на всі успіхи у світі",- сказав Белью.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик виграв свій перший захист чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO, які здобув у бою проти росіянина Мурата Гассієва.

Джерело - Чемпіон.