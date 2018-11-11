Усик: Я хочу відпочити

Олександр Усик, який у восьмому раунді нокаутував британця Тоні Белью, планує відпочити після важкого року.

Про це сказав сам боксер.

"Я провів дуже важкий рік. Мабуть, найважчий у моєму житті. Тому я хочу відпочити. Провести час зі своєю родиною. А вже потім буду ставити собі нові цілі",- сказав Усик.

Нагадаємо, абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик виграв свій перший захист чемпіонських поясів за версіями WBA, WBC, IBF та WBO, які здобув у бою проти росіянина Мурата Гассієва.

Джерело - Чемпіон.