Підозрюваний у скоєнні важкого злочину не є віце-президентом ФБУ

Раніше Чемпіон з посиланням на Українську правду писав про те, що за підозрою в пораненні з вогнепальної зброї чоловіка у Києві правоохоронці затримали віце-президента Федерації боксу Києва Миколу Щура.

Про те, як повідомили нашому сайту в прес-службі ФБУ, Микола Щур не є віце-президентом Київської Федерації боксу.

Громадянин України Щур Микола Володимирович більше року тому був виключений з лав Київської Федерації Боксу і на даний момент не має до неї ніякого відношення, йдеться в повідомленні.

Джерело - Чемпіон.