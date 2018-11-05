Мейвезер дебютує в ММА

У Токіо відбулася прес-конференція промоушена Rizin, на якій оголосили про підписання контракту компанії з легендарним боксером Флойдом Мейвезером.
За інформацією від Мейвезера, який був присутній на прес-конференції, 31 грудня відбудеться поєдинок проти небитого 20-річного японця Теншіна Насукави.
За словами Флойда, контракт з Rizin має на увазі, що він привозитиме до Японії американських бійців, які виступатимуть у промоушені.
DEAR GOD pic.twitter.com/yFpVpa4rgl— caposa (@Grabaka_Hitman) 5 листопада 2018 р.
Нагадаємо, раніше Нурмагомедову заборонили битися з Мейвезер.
І стало відомо, коли Мейвезер проведе реванш з Пакьяо.
Джерело - Чемпіон.