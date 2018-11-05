Мейвезер дебютує в ММА

У Токіо відбулася прес-конференція промоушена Rizin, на якій оголосили про підписання контракту компанії з легендарним боксером Флойдом Мейвезером.

За інформацією від Мейвезера, який був присутній на прес-конференції, 31 грудня відбудеться поєдинок проти небитого 20-річного японця Теншіна Насукави.

За словами Флойда, контракт з Rizin має на увазі, що він привозитиме до Японії американських бійців, які виступатимуть у промоушені.

Нагадаємо, раніше Нурмагомедову заборонили битися з Мейвезер.

І стало відомо, коли Мейвезер проведе реванш з Пакьяо.

Джерело - Чемпіон.