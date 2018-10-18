Пакьяо розповів про реванш з Мейвезером

Екс-чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо розповів, коли він та Флойд Мейвезер проведуть свої бої та коли між ними відбудеться реванш.

Слова Пакьяо наводить Xsport з посиланням на Mirror.

"Флойд хоче повернутися на ринг 31 грудня, а я найімовірніше проведу свій бій 12-го січня. Після цього ми зустрінемося й обговоримо можливість реваншу. Якщо ми зможемо дійти згоди, то я хотів би, щоб наш бій відбувся 5-го травня або в липні", — сказав Пакьяо.

Мейвезер зараз налаштований на бій проти Хабіба Нурмагомедова і реванш з Мак-Грегором.

Джерело - Xsport.