Усик претендує на звання Боксер року у світі

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик лідирує в гонці за звання Боксер року за версією авторитетного видання BoxingScene.com.

Про це повідомляє Xsport.

Цього року Усик вже здобув дві перемоги. Українець став трыумфатором Всесвітньої суперсерії боксу (WBSS), вигравши 2018-го року на шляху до трофея в росіянина Мурата Гассієва і латвійця Майріса Бріедіса. Водночас в українця запланований ще один бій проти Тоні Белью. Відповідно, на думку видання, якщо Усик поб'є британця 10 листопада, то однозначно отримає нагороду.

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Серед претендентів на звання Боксер року і Василь Ломаченко. Поки в активі українця одна перемога над Хорхе Лінаресом. Поліпшити статистику Ломаченко зуміє в поєдинку проти Хосе Педраси в грудні цього року.

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За титул Боксера року також поборються японець Нойя Інуе, Ентоні Джошуа з Великої Британії і Деонтей Вайлдер із США.

Нагадаємо, Усик отримав ще один пояс.

Джерело - Xsport.